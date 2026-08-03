Zahvaljujući kontinuiranoj promjeni kuta visokotlačnog pregibnog zgloba do 120° potpuno ćete jednostavno očistiti teško dostupna područja kod visokotlačnog čišćenja. Tako će strojevi, vozila, podvozja, fasade, krovovi biti brzo i učinkovito čisti, a također je prikladan i za mnoge druge namjene. Vrlo se jednostavno i praktično montira izravno na mlaznu cijev visokotlačnog čistača.