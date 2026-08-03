Kod visokotlačnog čišćenja, primjerice, strojeva, vozila, podvozja, fasada ili krovova često se nailazi na područja koja nije moguće doseći mlaznom cijevi ili se ona mogu doseći samo uz puno muke. Taj je problem riješen s visokotlačnim pregibnim zglobom. Zahvaljujući kontinuiranoj promjeni kuta do 120° vrlo ćete jednostavno očistiti teško dostupna mjesta te više ni jedno područje neće ostati neočišćeno. Jednostavna montaža izravno na mlaznu cijev visokotlačnog čistača ili također teleskopske šipke.