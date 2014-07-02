Visokotlačno crijevo, 10 m, ID 6, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS priključak za kolut za crijevo

s patentiranim AVS-priključkom u pištolju (okretan) i ručnim pričvršćenjem vijcima. M 22 x 1,5 sa zaštitom od prelamanja. NW 6/155°C/250 bar