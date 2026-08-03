Visokotlačno crijevo, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock
Visokotlačno crijevo duljine 10 m s EASY!Lock ručnim vijčanim spojem s obje strane. Nazivna veličina DN 6, prikladna do 250 bara.
Visokotlačno crijevo (M 22 x 1,5) dužine 10 m sa zaštitom od savijanja. S priključkom za patentirani rotirajući AVS pištolj i ručnim spajanjem. Ostali podaci: DN 6/155°C/250 bar.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna širina ( )
|ID 6
|Temperatura (°C)
|maks. 155
|Maks. tlak (bar)
|250
|Dužina (m)
|10
|Priključni navoj
|2 x EASY!Lock
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,9
Kompatibilni uređaji
- Glava za prskanje HKF 30/14-E
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/14 -4 Cage Mobil
- HD 6/15 Cage-Mobil
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15--4 Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 6/16-4 MXA Plus *EU
- HD 7/11--4 Classic
- HD 7/14 -4M Plus
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 MXA Car *EU
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18--4 Classic
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4M Cage Farmer *EU
- HD 8/18-4M Plus
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/13 U
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA