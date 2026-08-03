Visokotlačno crijevo, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock
Visokotlačno crijevo (DN 6) opremljeno ANTI!Twist-om te na obje strane s novim EASY!Lock ručnim navojnim spojem. Za tlakove do 300 bar. Dužine 10 m.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna širina ( )
|ID 6
|Temperatura (°C)
|maks. 155
|Maks. tlak (bar)
|300
|Dužina (m)
|10
|Priključni navoj
|2 x EASY!Lock
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|2
Kompatibilni uređaji
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB+ Foam Classic A E
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/14 -4 Cage Mobil
- HD 6/15 Cage-Mobil
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15--4 Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 6/16-4 MXA Plus *EU
- HD 7/11--4 Classic
- HD 7/14 -4M Plus
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 MXA Car *EU
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18--4 Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4M Cage Farmer *EU
- HD 8/18-4M Plus
- HD 8/18-4St H
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 24KW