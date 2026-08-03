Visokotlačno crijevo, 10 m, ID 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS priključak za kolut za crijevo
s patentiranim AVS priključkom u pištolju (s okretnim ležajem) i ručnim navojnim spojem. M 22 x 1,5 sa zaštitom od prelamanja. NW 8/155°C/315 bar
Visokotlačno crijevo (M 22 x 1,5) dužine 10 m sa zaštitom od savijanja. S priključkom za patentirani rotirajući AVS pištolj i ručnim spajanjem. Ostali podaci: DN 8/155°C/315 bar.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna širina ( )
|ID 8
|Temperatura (°C)
|maks. 155
|Maks. tlak (bar)
|315
|Dužina (m)
|10
|Priključni navoj
|1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS priključak za kolut za crijevo
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|2,3