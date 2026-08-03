Visokotlačno crijevo (DN 8) dužine deset metara s robusnim mjedenim bradavicama i navojem M 22 × 1,5 na obje strane za spajanje pištolja i uređaja. Pogodno za tlakove do 315 bara i sve Kärcher visokotlačne čistače iz Classic asortimana- također za toplu vodu.