Visokotlačno crijevo, 10 m, ID 8, 315 bar, M22 x 1,5
Visokotlačno crijevo (DN 8) dužine 10 m i otporno na temperature do 150 °C. Savršeno za sve Kärcher visokotlačne čistače iz Classic asortimana.
Visokotlačno crijevo (DN 8) dužine deset metara s robusnim mjedenim bradavicama i navojem M 22 × 1,5 na obje strane za spajanje pištolja i uređaja. Pogodno za tlakove do 315 bara i sve Kärcher visokotlačne čistače iz Classic asortimana- također za toplu vodu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna širina ( )
|ID 8
|Temperatura (°C)
|maks. 155
|Maks. tlak (bar)
|315
|Dužina (m)
|10
|Priključni navoj
|M22 x 1,5