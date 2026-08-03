Visokotlačno crijevo, 10 m, ID 8, 315 bar, M22 x 1,5

Visokotlačno crijevo (DN 8) dužine 10 m i otporno na temperature do 150 °C. Savršeno za sve Kärcher visokotlačne čistače iz Classic asortimana.

Visokotlačno crijevo (DN 8) dužine deset metara s robusnim mjedenim bradavicama i navojem M 22 × 1,5 na obje strane za spajanje pištolja i uređaja. Pogodno za tlakove do 315 bara i sve Kärcher visokotlačne čistače iz Classic asortimana- također za toplu vodu.

Specifikacije

Tehnički podaci

Nazivna širina ( ) ID 8
Temperatura (°C) maks. 155
Maks. tlak (bar) 315
Dužina (m) 10
Priključni navoj M22 x 1,5
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