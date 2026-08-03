Visokotlačno crijevo, 15 m, ID 8, 315 bar
Visokotlačno crijevo dužine 15 m, DN 8, s ANTI!Twist funkcijom te na obje strane s EASY!Lock ručnim navojnim spojem koji štedi vrijeme.
Visokotlačno crijevo (M 22 x 1,5) dužine 15 m sa zaštitom od savijanja. S priključkom za patentirani rotirajući AVS pištolj i ručnim spajanjem. Ostali podaci: DN 8/155°C/315 bar.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna širina (mm)
|ID 8
|Temperatura (°C)
|maks. 155
|Maks. tlak (bar)
|315
|Dužina (m)
|15
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|3,3