Visokotlačno crijevo, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS priključak za kolut za crijevo

Visokotlačno crijevo s AVS priključkom za bubanj za crijevo kao i EASY!Lock ručnim navojnim spojem (DN 6, dužina 15 m, tlak do 250 bar).