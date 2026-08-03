Visokotlačno crijevo, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS priključak za kolut za crijevo
Visokotlačno crijevo (DN 6), dužine 15 m, za radni tlak do 250 bar. S ANTI!Twist za bubnjeve za crijevo s AVS priključkom. Drugi kraj je opremljen EASY!Lock ručnim navojnim spojem.
Visokotlačno crijevo dužine 15 m s priključkom za patentirani (rotirajući) AVS pištolj i navoj crijeva.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna širina ( )
|ID 6
|Temperatura (°C)
|maks. 155
|Maks. tlak (bar)
|250
|Dužina (m)
|15
|Priključni navoj
|1 x EASY!Lock / 1 x AVS priključak za kolut za crijevo
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|2,6