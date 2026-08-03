Visokotlačno crijevo, 15 m, ID 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS priključak za kolut za crijevo

s patentiranim AVS priključkom u pištolju (s okretnim ležajem) i ručnim navojnim spojem. M 22 x 1,5 sa zaštitom od prelamanja. NW 8/155°C/315 bar