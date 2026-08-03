Visokotlačno crijevo, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock

S EASY!Lock ručnim navojnim spojem i mnogo radnog prostora zahvaljujući dužini od 40 m: visokotlačno crijevo (DN 12) s obostranim EASY!Lock ručnim navojnim spojem. Prikladno za radne tlakove do 250 bar.