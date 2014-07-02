Visokotlačno crijevo za prehrambenu industriju, 10 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS priključak za kolut za crijevo

Longlife visokotlačno crijevo za primjenu u području živežnih namirnica. Vanjski pokrov otporan na životnijske masti, materijal koji ne pušta boju. S patentiranim AVS priključkom u pištolju (s okretnim ležajem)