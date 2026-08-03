Visokotlačno crijevo za prehrambenu industriju, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS priključak za kolut za crijevo

Visokotlačno crijevo (DN 6) dužine 15 m, dopušteno za rad sa živežnim namirnicama, s AVS priključkom bubnja za crijevo, EASY!Lock ručnim navojnim spojem i sivim vanjskim pokrovom koji ne pušta boju.