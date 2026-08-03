Visokotlačno crijevo za prehrambenu industriju, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

Visokotlačno crijevo (DN 6) dužine 15 m, dopušteno za rad sa živežnim namirnicama, s AVS priključkom bubnja za crijevo, EASY!Lock ručnim navojnim spojem i sivim vanjskim pokrovom koji ne pušta boju.

Visokotlačno crijevo (DN 6) dužine 15 m s priključkom za patentirani (rotirajući) AVS pištolj. Vanjski sloj s otpornom bojom za korištenje u prehrambenoj industriji: DN 6/155°C/250 bar.

Specifikacije

Tehnički podaci

Nazivna širina ( ) ID 6
Temperatura (°C) maks. 155
Maks. tlak (bar) 250
Dužina (m) 15
Priključni navoj 2 x EASY!Lock
Težina uklj. ambalažu (kg) 2,9
Visokotlačno crijevo za prehrambenu industriju, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock
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