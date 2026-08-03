Visokotlačno crijevo za prehrambenu industriju, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock
Visokotlačno crijevo (DN 6) dužine 15 m, dopušteno za rad sa živežnim namirnicama, s AVS priključkom bubnja za crijevo, EASY!Lock ručnim navojnim spojem i sivim vanjskim pokrovom koji ne pušta boju.
Visokotlačno crijevo (DN 6) dužine 15 m s priključkom za patentirani (rotirajući) AVS pištolj. Vanjski sloj s otpornom bojom za korištenje u prehrambenoj industriji: DN 6/155°C/250 bar.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna širina ( )
|ID 6
|Temperatura (°C)
|maks. 155
|Maks. tlak (bar)
|250
|Dužina (m)
|15
|Priključni navoj
|2 x EASY!Lock
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|2,9