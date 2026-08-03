Visokotlačno crijevo za prehrambenu industriju, 20 m, ID 8, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS priključak za kolut za crijevo

Visokotlačno crijevo (DN 8) dužine 20 m s patentiranim AVS priključkom pištolja (s okretnim ležajem). Vanjska obloga koja ne pušta boju, za primjenu u području živežnih namirnica. NW 8/155°C/250 bar.