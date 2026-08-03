Visokotlačno crijevo za prehrambenu industriju, 20 m, ID 8, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS priključak za kolut za crijevo
Visokotlačno crijevo (DN 8) dužine 20 m s patentiranim AVS priključkom pištolja (s okretnim ležajem). Vanjska obloga koja ne pušta boju, za primjenu u području živežnih namirnica. NW 8/155°C/250 bar.
Visokotlačno crijevo (DN 8) dužine 20 m s patentiranim AVS priključkom pištolja (s okretnim ležajem). Vanjska obloga koja ne pušta boju, za primjenu u području živežnih namirnica. Ostali osnovni podaci: NW 8/155°C/250 bar.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna širina ( )
|ID 8
|Temperatura (°C)
|maks. 155
|Maks. tlak (bar)
|250
|Dužina (m)
|20
|Priključni navoj
|1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS priključak za kolut za crijevo
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|5,5