Visokotlačno crijevo za prehrambenu industriju, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS priključak za kolut za crijevo
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna širina ( )
|ID 8
|Temperatura (°C)
|maks. 155
|Maks. tlak (bar)
|400
|Dužina (m)
|20
|Priključni navoj
|1 x EASY!Lock / 1 x AVS priključak za kolut za crijevo
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|7
Kompatibilni uređaji
- Automatski bubanj crijeva od nehrđajućeg čelika/sintetičkog materijala, 20 m
- Automatski kolut za crijevo, nehrđajući čelik, uključuje okretni držač, 20 m
- Automatski kolut za crijevo, presvučen, 20 m
- Automatski kolut za crijevo, čelik/plastika premazan prahom, 20 m
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St