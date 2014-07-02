Visokotlačno crijevo za prehrambenu industriju, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS priključak za kolut za crijevo
Longlife visokotlačno crijevo za primjenu u području živežnih namirnica. Vanjski pokrov otporan na životnijske masti, materijal koji ne pušta boju. S patentiranim AVS priključkom u pištolju (s okretnim ležajem)
NW 8/155°C/400 bar
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna širina ( )
|ID 8
|Temperatura (°C)
|maks. 155
|Maks. tlak (bar)
|400
|Dužina (m)
|20
|Priključni navoj
|1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS priključak za kolut za crijevo
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|6,7