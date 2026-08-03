VJ 24 Handheld varijabilna mlazna cijev 360°

Podesiva mlazna cijev s podesivim spojem od 360°. Ručni VJ 24 pogodan je za uporabu s Kärcher ručnim (Handheld) uređajima, idealan je za čišćenje teško dostupnih područja.

Čišćenje teško dostupnih mjesta nije problem za podesivu mlaznu cijev VJ 24 (Handheld) s varijabilnim spojem od 360°. Produljiva cijev mlaznice rad čini ergonomski i štiti od prskanja. Brza spojka između glave i cijevi mlaznice omogućuje brzu i laku zamjenu dodatnog kompatibilnog pribora korištenjem samo jedne ruke. VJ 24 Handheld je kompatibilan s Kärcherovim Handheld čistačima.

Značajke i prednosti
Fleksibilni zglob
  • 360° podesivo
Cijev za mlaznicu uključena
  • Za ergonomski rad.
''tuš'' mlaz od 25°
  • Temeljito i učinkovito čišćenje.
Quick Connect priključak
  • jednostavna i brza zamjena.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 512 x 59 x 43
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Teško dostupna mjesta (kutovi, fuge, procjepi itd.)
  • Žardinjere
  • Kante za smeće
  • Bicikli
  • Vrtni alat i oprema
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