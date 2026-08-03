VJ 24 Handheld varijabilna mlazna cijev 360°
Podesiva mlazna cijev s podesivim spojem od 360°. Ručni VJ 24 pogodan je za uporabu s Kärcher ručnim (Handheld) uređajima, idealan je za čišćenje teško dostupnih područja.
Čišćenje teško dostupnih mjesta nije problem za podesivu mlaznu cijev VJ 24 (Handheld) s varijabilnim spojem od 360°. Produljiva cijev mlaznice rad čini ergonomski i štiti od prskanja. Brza spojka između glave i cijevi mlaznice omogućuje brzu i laku zamjenu dodatnog kompatibilnog pribora korištenjem samo jedne ruke. VJ 24 Handheld je kompatibilan s Kärcherovim Handheld čistačima.
Značajke i prednosti
Fleksibilni zglob
- 360° podesivo
Cijev za mlaznicu uključena
- Za ergonomski rad.
''tuš'' mlaz od 25°
- Temeljito i učinkovito čišćenje.
Quick Connect priključak
- jednostavna i brza zamjena.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|512 x 59 x 43
Područja primjene
- Teško dostupna mjesta (kutovi, fuge, procjepi itd.)
- Žardinjere
- Kante za smeće
- Bicikli
- Vrtni alat i oprema
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