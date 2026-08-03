Čišćenje teško dostupnih mjesta nije problem za podesivu mlaznu cijev VJ 24 (Handheld) s varijabilnim spojem od 360°. Produljiva cijev mlaznice rad čini ergonomski i štiti od prskanja. Brza spojka između glave i cijevi mlaznice omogućuje brzu i laku zamjenu dodatnog kompatibilnog pribora korištenjem samo jedne ruke. VJ 24 Handheld je kompatibilan s Kärcherovim Handheld čistačima.