Vodeni filtar

Vodeni filtar za zaštitu pumpe visokotlačnog čistača od čestica nečistoće iz prljave vode.

Vodeni filtar za zaštitu pumpe visokotlačnog čistača od čestica nečistoće iz prljave vode. Filtriranje čestica nečistoće uzrokuje produljenje životnog vijeka visokotlačnog čistača. Prikladan za sve Kärcher Consumer viskotlačne čistače klase K2 - K7.

Značajke i prednosti
Štiti pumpu visokotlačnog čistača od čestica prljavštine iz onečišćene vode
  • Produljenje životnog vijeka visokotlačnog čistača
Vodeni filtar
  • Sadržaj spremnika je uvijek vidljiv
Jednostavno odstranjivanje čestica nečistoće
  • Perivo
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja antracit
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 117 x 50 x 50
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Filtracija prljavštine iz vode
