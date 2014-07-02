VP 120, Vario Power Jet za K 2
Vario-Power mlazna cijev: od niskotlačnog mlaza sredstva za čišćenje do visokotlačnog mlaza s kontinuiranom regulacijom tlaka jednostavnim okretanjem na mlaznoj cijevi. Idealna za čišćenje manjih površina oko kuće i vrta. Na primjer za čišćenje zidova, putova, ograda ili vozila. Prikladna za sve Kärcher Consumer visokotlačne čistače klase K2.
Značajke i prednosti
Kontinuirano namještanje
- Prilagodba tlaka odgovarajućem zadatku čišćenja.
Niski tlak - mlaz sredstva za čišćenje
- Kontinuirana regulacija tlaka - vod niskotlačnog mlaza sredstva za čišćenje do visokotlačnog mlaza.
Ušteda vremena
- Nije potrebna zamjena mlazne cijevi.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|445 x 42 x 42
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Vozila
- Za čišćenje motocikala i mopeda.
- Fasada
- Vrtni i kameni zidovi
- Staze
- Ograde
- Područja oko kuće i vrta