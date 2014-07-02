Vario-Power mlazna cijev: od niskotlačnog mlaza sredstva za čišćenje do visokotlačnog mlaza s kontinuiranom regulacijom tlaka jednostavnim okretanjem na mlaznoj cijevi. Idealna za čišćenje manjih površina oko kuće i vrta. Na primjer za čišćenje zidova, putova, ograda ili vozila. Prikladna za sve Kärcher Consumer visokotlačne čistače klase K2.