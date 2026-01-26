Vario Power mlazna cijev: od niskotlačnog mlaza sredstva za čišćenje do visokotlačnog mlaza uz kontinuiranu regulaciju tlaka jednostavnim okretanjem na mlaznoj cijevi. Idealna za čišćenje manjih površina oko kuće i u vrtu. Na primjer za uporabu na zidovima, stazama, ogradama ili vozilima. Prikladna za sve Kärcher visokotlačne čistače klase K 4 do K 5.