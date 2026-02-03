VP 180
Značajke i prednosti
Ušteda vremena
- Nije potrebna zamjena mlazne cijevi.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|449 x 43 x 43
Za stare prskalice proizvedene do 2010. g. (prskalica M, 96, 97) neophodan je adapter M (2.643-950.0).
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Vozila
- Za čišćenje motocikala i mopeda.
- Fasade malih kuća
- Vrtni i kameni zidovi
- Staze oko kuće
- Ograde
- Vrtni/terasni/balkonski namještaj
- Vrtni alat i oprema
- Područja oko kuće i vrta