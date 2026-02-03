Tehnički podaci

Boja Crna Težina (kg) 0,2 Težina uklj. ambalažu (kg) 0,3 Dimenzije (d × š × v) (mm) 449 x 43 x 43

Za stare prskalice proizvedene do 2010. g. (prskalica M, 96, 97) neophodan je adapter M (2.643-950.0).