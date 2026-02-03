VP 180

Značajke i prednosti
Ušteda vremena
  • Nije potrebna zamjena mlazne cijevi.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 449 x 43 x 43

Za stare prskalice proizvedene do 2010. g. (prskalica M, 96, 97) neophodan je adapter M (2.643-950.0).

Područja primjene
  • Vozila
  • Za čišćenje motocikala i mopeda.
  • Fasade malih kuća
  • Vrtni i kameni zidovi
  • Staze oko kuće
  • Ograde
  • Vrtni/terasni/balkonski namještaj
  • Vrtni alat i oprema
  • Područja oko kuće i vrta
