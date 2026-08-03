Vrhunski profesionalni pištolj
Robustan, izdržljiv vrhunski pištolj za upotrebu u prehrambenoj industriji i industriji. Vrlo nizak gubitak tlaka- čak i kod količine vode do 2500 l/h.
Zahvaljujući materijalima otpornim na hranu i morsku vodu - idealan za profesionalnu upotrebu u prehrambenoj industriji i industriji. Vrhunski pištolj za osigurava izuzetno nizak gubitak tlaka - čak i uz vrlo velike količine vode do 2500 litara na sat. Vrlo robustan i izdržljiv, s novim, inovativnim uštedama vremena i robusnim EASY! Lock priključcima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Temperatura (°C)
|maks. 155
|Maks. tlak (bar)
|300
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,9