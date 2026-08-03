Vrhunski profesionalni pištolj

Robustan, izdržljiv vrhunski pištolj za upotrebu u prehrambenoj industriji i industriji. Vrlo nizak gubitak tlaka- čak i kod količine vode do 2500 l/h.

Zahvaljujući materijalima otpornim na hranu i morsku vodu - idealan za profesionalnu upotrebu u prehrambenoj industriji i industriji. Vrhunski pištolj za osigurava izuzetno nizak gubitak tlaka - čak i uz vrlo velike količine vode do 2500 litara na sat. Vrlo robustan i izdržljiv, s novim, inovativnim uštedama vremena i robusnim EASY! Lock priključcima.

Specifikacije

Tehnički podaci

Temperatura (°C) maks. 155
Maks. tlak (bar) 300
Priključni navoj EASY!Lock
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,9
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