Zahvaljujući materijalima otpornim na hranu i morsku vodu - idealan za profesionalnu upotrebu u prehrambenoj industriji i industriji. Vrhunski pištolj za osigurava izuzetno nizak gubitak tlaka - čak i uz vrlo velike količine vode do 2500 litara na sat. Vrlo robustan i izdržljiv, s novim, inovativnim uštedama vremena i robusnim EASY! Lock priključcima.