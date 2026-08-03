Vrpca s čekinjama
Vrpca s čekinjama od najlona za brzu zamjenu iskorištenih čekinja na odstranjivaču korova WRE 4 Battery.
Iskorištene čekinje na modelu WRE 4 Battery mogu se zamijeniti u samo nekoliko koraka – potpuno bez alata. Vrpca s čekinjama izrađena je od najlona koji čuva površine. Za učinkovito uklanjanje korova i mahovine.
Značajke i prednosti
Čekinje su izrađene od najlona
- Nježno za površine, učinkovito protiv korova.
Zamjena četki bez specijalnog alata
- Za jednostavnu zamjenu istrošene trake čekinja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|antracit
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|311 x 75 x 18
Područja primjene
- Mahovina
- Korov