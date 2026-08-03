Wall bracket RCX

Jednostavna montaža RTK antene na vanjske zidove. Set uključuje nosač, vijke i tiple.

Zidni nosač pruža veću fleksibilnost pri postavljanju RTK antene. Sve što trebate učiniti je umetnuti glavu antene u nosač i zatim je pričvrstiti na zid pomoću isporučenih vijaka i tipli. Ovdje se mora održavati jasan pogled na nebo od 100°. Može se montirati na zidove bez krovnog prepusta, na balkone, na vrtne kućice itd.

Značajke i prednosti
Sigurnosni nosač
  • RTK antena može se čvrsto i sigurno montirati na vanjske zidove pomoću nosača i četiri isporučena vijka i tipla.
Fleksibilna montaža
  • Zidni nosač otvara mnoge mogućnosti za montažu na zidove, balkone, vrtne šupe itd.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 205 x 175 x 95
Kompatibilni uređaji
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Created with AI (artificial intelligence)

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