Wall bracket RCX
Jednostavna montaža RTK antene na vanjske zidove. Set uključuje nosač, vijke i tiple.
Zidni nosač pruža veću fleksibilnost pri postavljanju RTK antene. Sve što trebate učiniti je umetnuti glavu antene u nosač i zatim je pričvrstiti na zid pomoću isporučenih vijaka i tipli. Ovdje se mora održavati jasan pogled na nebo od 100°. Može se montirati na zidove bez krovnog prepusta, na balkone, na vrtne kućice itd.
Značajke i prednosti
Sigurnosni nosač
- RTK antena može se čvrsto i sigurno montirati na vanjske zidove pomoću nosača i četiri isporučena vijka i tipla.
Fleksibilna montaža
- Zidni nosač otvara mnoge mogućnosti za montažu na zidove, balkone, vrtne šupe itd.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|205 x 175 x 95