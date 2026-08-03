Zidni nosač pruža veću fleksibilnost pri postavljanju RTK antene. Sve što trebate učiniti je umetnuti glavu antene u nosač i zatim je pričvrstiti na zid pomoću isporučenih vijaka i tipli. Ovdje se mora održavati jasan pogled na nebo od 100°. Može se montirati na zidove bez krovnog prepusta, na balkone, na vrtne kućice itd.