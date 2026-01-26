Wash brush
Univerzalna četka s ergonomskom drškom i mekim čekinjama za temeljito i nježno čišćenje svih površina.
Ova univerzalna četka za pranje idealna je za čišćenje svih površina. Klasične primjene uključuju vrtni namještaj, staklene površine, automobile, motocikle, bicikle, rolete, sjenila, zimske vrtove, kamp prikolice ili vrtne igračke. Četka za pranje ima mekana vlakna s izvrsnim djelovanjem čišćenja. Ukratko: idealno rješenje za poslove čišćenja oko kuće i vrta. Prikladno za sve Kärcher K 2 do K 7 visokotlačne čistače.
Značajke i prednosti
Nanošenje sredstva za čišćenje
- Bolje otapanje nečistoće i učinkovito čišćenje.
Meke čekinje koje čuvaju površinu
- Pažljivo i nježno čišćenje osjetljivih površina
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|333 x 82 x 184
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Vozila
- Zimski vrtovi
- Za čišćenje motocikala i mopeda.
- Rolete/rolo zavjese
- Kamperi
- Vrtni/terasni/balkonski namještaj
- Vrtni ukrasi