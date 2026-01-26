Ova univerzalna četka za pranje idealna je za čišćenje svih površina. Klasične primjene uključuju vrtni namještaj, staklene površine, automobile, motocikle, bicikle, rolete, sjenila, zimske vrtove, kamp prikolice ili vrtne igračke. Četka za pranje ima mekana vlakna s izvrsnim djelovanjem čišćenja. Ukratko: idealno rješenje za poslove čišćenja oko kuće i vrta. Prikladno za sve Kärcher K 2 do K 7 visokotlačne čistače.