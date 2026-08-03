Vruća voda do 98 °C iz Kärcher visokotlačnog čistača na vruću vodu i naš nastavak za korov WR 10 s prskajućom glavom veličine 10 cm jamče učinkovito odstranjivanje korova čak i u najužem prostoru. Pri tome optimalni protok vruće vode osigurava integrirani adapter mlaznica koji, osim toga, omogućuje primjenu bilo kojeg našeg visokotlačnog uređaja. Kompaktni dizajn i mala težina nastavka za korov olakšavaju Vam rad i omogućuju dulje neprekidne intervale rada bez umaranja.