WR 10
U kombinaciji s visokotlačnim čistačima na vruću vodu ovaj odstranjivač korova WR 10 omogućuje jednako brzo i temeljito uklanjanje korova. S prskajućom glavom veličine 10 cm i adapterom mlaznica.
Vruća voda do 98 °C iz Kärcher visokotlačnog čistača na vruću vodu i naš nastavak za korov WR 10 s prskajućom glavom veličine 10 cm jamče učinkovito odstranjivanje korova čak i u najužem prostoru. Pri tome optimalni protok vruće vode osigurava integrirani adapter mlaznica koji, osim toga, omogućuje primjenu bilo kojeg našeg visokotlačnog uređaja. Kompaktni dizajn i mala težina nastavka za korov olakšavaju Vam rad i omogućuju dulje neprekidne intervale rada bez umaranja.
Značajke i prednosti
Učinkovito uklanjanje korova zahvaljujući optimalnoj povezanosti nastavka za korov i visokotlačnog čistača s vrućom vodom
- Integrirani adapter mlaznica za ispravnu količinu vode kod svakog Kärcher visokotlačnog čistača s vrućom vodom.
- Najmodernija Kärcher tehnologija plamenika osigurava optimalnu temperaturu vode za uklanjanje korova (do 98 °C).
Kompaktan nastavak za korov minimalne težine
- Kompaktan dizajn omogućuje rad i tamo gdje je malo mjesta.
- Mala težina rasterećuje korisnika i omogućuje dulje intervale rada.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Težina (kg)
|0,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,7
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Učinkovito i komforno uklanjanje korova u komunalnom okruženju, bez kemije
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