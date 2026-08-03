WR 100

Komforno i brzo uklanjanje korova: Odstranjivač korova WR 100 s voznim postoljem, nastavkom s mlaznicama širine 100 cm i integriranim adapterom mlaznica za uporabu s visokotlačnim čistačima na vruću vodu.

Idealan za odstranjivanje korova na većim površinama, kao na stazama ili parkiralištima, prednosti našeg nastavka za korov WR 100 posebno dolaze do izražaja u kombinaciji s našim visokotlačnim čistačem na vruću vodu. Optimalna temperatura vode do 98 °C jamči učinkovito i vrlo komforno odstranjivanje neželjenog korova. S nastavkom za korov širine 100 cm i ravnomjernom raspodjelom vode radit ćete brzo i uštedjeti vrijeme, dok integrirani adapter mlaznica osigurava uvijek savršeno prilagođenu količinu vode, neovisno o korištenom visokotlačnom čistaču na vruću vodu. Pripadajuće vozno postolje osjetno će Vas rasteretiti u radu, čime osigurava maksimalni radni komfor.

Značajke i prednosti
Učinkovito uklanjanje korova zahvaljujući optimalnoj povezanosti nastavka za korov i visokotlačnog čistača s vrućom vodom
  • Integrirani adapter mlaznica za ispravnu količinu vode kod svakog Kärcher visokotlačnog čistača s vrućom vodom.
  • Najmodernija Kärcher tehnologija plamenika osigurava optimalnu temperaturu vode za uklanjanje korova (do 98 °C).
Za vremenski štedljivo uklanjanje korova na većim površinama
  • Nosač mlaznica širini 100 cm s ravnomjernom raspodjelom vode i velikim površinskim učinkom.
  • Integrirano vozno postolje za maksimalni radni komfor.
Specifikacije

Tehnički podaci

Priključni navoj EASY!Lock
Težina (kg) 1,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 2,8
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Područja primjene
  • Učinkovito i komforno uklanjanje korova u komunalnom okruženju, bez kemije
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