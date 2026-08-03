Idealan za odstranjivanje korova na većim površinama, kao na stazama ili parkiralištima, prednosti našeg nastavka za korov WR 100 posebno dolaze do izražaja u kombinaciji s našim visokotlačnim čistačem na vruću vodu. Optimalna temperatura vode do 98 °C jamči učinkovito i vrlo komforno odstranjivanje neželjenog korova. S nastavkom za korov širine 100 cm i ravnomjernom raspodjelom vode radit ćete brzo i uštedjeti vrijeme, dok integrirani adapter mlaznica osigurava uvijek savršeno prilagođenu količinu vode, neovisno o korištenom visokotlačnom čistaču na vruću vodu. Pripadajuće vozno postolje osjetno će Vas rasteretiti u radu, čime osigurava maksimalni radni komfor.