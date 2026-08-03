WR 20
Za temeljito uklanjanje korova: Nastavak za korov WR 20 za uporabu s visokotlačnim čistačem na vruću vodu. Opremljen je polugom s mlaznicama širine 20 cm i integriranim adapterom mlaznica.
Brzo, temeljito i komforno: U kombinaciji s Kärcher visokotlačnim čistačem s vrućom vodom, naš nastavak za korov WR 20 idealan je za uklanjanje korova. Za učinkovito odstranjivanje korova visokotlačni čistač će pripremiti optimalnu temperaturu vode do 98 °C. Integrirani adapter mlaznica osigurava optimalni protok vruće vode na nastavku širine 20 cm te tako olakšava trajno odstranjivanje neželjenog korova.
Značajke i prednosti
Usklađenost visokotlačnog čistača i nastavka za korov optimizirana za učinkovito uklanjanje korova
- Integrirani adapter mlaznica jamči konstantan protok vode po cijelom nosaču mlaznica.
- Najmodernija tehnologija plamenika osigurava optimalnu temperaturu vode za uklanjanje korova (do 98 °C).
Kompaktan dizajn nastavka za korov
- Kompaktan oblik omogućuje rad i u uskom prostoru.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Težina (kg)
|0,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,5
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Učinkovito i komforno uklanjanje korova
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