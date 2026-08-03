Brzo, temeljito i komforno: U kombinaciji s Kärcher visokotlačnim čistačem s vrućom vodom, naš nastavak za korov WR 20 idealan je za uklanjanje korova. Za učinkovito odstranjivanje korova visokotlačni čistač će pripremiti optimalnu temperaturu vode do 98 °C. Integrirani adapter mlaznica osigurava optimalni protok vruće vode na nastavku širine 20 cm te tako olakšava trajno odstranjivanje neželjenog korova.