WR 20

Za temeljito uklanjanje korova: Nastavak za korov WR 20 za uporabu s visokotlačnim čistačem na vruću vodu. Opremljen je polugom s mlaznicama širine 20 cm i integriranim adapterom mlaznica.

Brzo, temeljito i komforno: U kombinaciji s Kärcher visokotlačnim čistačem s vrućom vodom, naš nastavak za korov WR 20 idealan je za uklanjanje korova. Za učinkovito odstranjivanje korova visokotlačni čistač će pripremiti optimalnu temperaturu vode do 98 °C. Integrirani adapter mlaznica osigurava optimalni protok vruće vode na nastavku širine 20 cm te tako olakšava trajno odstranjivanje neželjenog korova.

Značajke i prednosti
Usklađenost visokotlačnog čistača i nastavka za korov optimizirana za učinkovito uklanjanje korova
  • Integrirani adapter mlaznica jamči konstantan protok vode po cijelom nosaču mlaznica.
  • Najmodernija tehnologija plamenika osigurava optimalnu temperaturu vode za uklanjanje korova (do 98 °C).
Kompaktan dizajn nastavka za korov
  • Kompaktan oblik omogućuje rad i u uskom prostoru.
Specifikacije

Tehnički podaci

Priključni navoj EASY!Lock
Težina (kg) 0,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,5
Područja primjene
  • Učinkovito i komforno uklanjanje korova
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