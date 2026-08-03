WR 50
U kombinaciji s visokotlačnim čistačem s vrućom vodom, nastavak za korov WR 50, širine 50 cm, idealan je za uklanjanje korova. Isporuka s prilagodljivim voznim postoljem i integriranim adapterom mlaznica.
Učinkovito i jednostavno odstranjivanje korova: nastavak za korov WR 50 jednostavno postavite na svoj Kärcher visokotlačni čistač s vrućom vodom te ćete udobno, temeljito i posebice trajno ukloniti dosadni korov. U svrhu odstranjivanja korova visokotlačni čistač osigurava optimalnu temperaturu do 98 °C, dok integrirani adapter mlaznice osigurava optimalni protok vode na nastavku s mlaznicama širine 50 cm. Zahvaljujući isporučenom setu prilagodljivih kotača za odstranjivač korova, čak ćete i kod duljih primjena raditi komforno i bez umaranja.
Značajke i prednosti
U opsegu isporuke je i prilagodljivi nadogradni set kotača
- Komforan rad bez umaranja i kod duljih primjena.
- Uvijek je zajamčena optimalna radna udaljenost od tla.
Usklađenost visokotlačnog čistača i nastavka za korov optimizirana za učinkovito uklanjanje korova
- Integrirani adapter mlaznica jamči ispravnu količinu vode ovisno o upotrijebljenom visokotlačnom čistaču.
- Najmodernija tehnologija plamenika osigurava optimalnu temperaturu vode za uklanjanje korova (do 98 °C).
Kompaktan dizajn nastavka za korov
- Kompaktan oblik omogućuje rad i u uskom prostoru.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Težina (kg)
|2,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|3,5
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Učinkovito i komforno uklanjanje korova
Pronađi rezervne dijelove
Pronađite rezervne dijelove i dijagrame za svoju Kärcher opremu za čišćenje. Odaberite "Pronađi rezervne dijelove" za početak pretraživanja ili se obratite svom ovlaštenom Kärcher prodavaču ili partneru.