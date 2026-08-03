Učinkovito i jednostavno odstranjivanje korova: nastavak za korov WR 50 jednostavno postavite na svoj Kärcher visokotlačni čistač s vrućom vodom te ćete udobno, temeljito i posebice trajno ukloniti dosadni korov. U svrhu odstranjivanja korova visokotlačni čistač osigurava optimalnu temperaturu do 98 °C, dok integrirani adapter mlaznice osigurava optimalni protok vode na nastavku s mlaznicama širine 50 cm. Zahvaljujući isporučenom setu prilagodljivih kotača za odstranjivač korova, čak ćete i kod duljih primjena raditi komforno i bez umaranja.