WR 50

U kombinaciji s visokotlačnim čistačem s vrućom vodom, nastavak za korov WR 50, širine 50 cm, idealan je za uklanjanje korova. Isporuka s prilagodljivim voznim postoljem i integriranim adapterom mlaznica.

Učinkovito i jednostavno odstranjivanje korova: nastavak za korov WR 50 jednostavno postavite na svoj Kärcher visokotlačni čistač s vrućom vodom te ćete udobno, temeljito i posebice trajno ukloniti dosadni korov. U svrhu odstranjivanja korova visokotlačni čistač osigurava optimalnu temperaturu do 98 °C, dok integrirani adapter mlaznice osigurava optimalni protok vode na nastavku s mlaznicama širine 50 cm. Zahvaljujući isporučenom setu prilagodljivih kotača za odstranjivač korova, čak ćete i kod duljih primjena raditi komforno i bez umaranja.

Značajke i prednosti
U opsegu isporuke je i prilagodljivi nadogradni set kotača
  • Komforan rad bez umaranja i kod duljih primjena.
  • Uvijek je zajamčena optimalna radna udaljenost od tla.
Usklađenost visokotlačnog čistača i nastavka za korov optimizirana za učinkovito uklanjanje korova
  • Integrirani adapter mlaznica jamči ispravnu količinu vode ovisno o upotrijebljenom visokotlačnom čistaču.
  • Najmodernija tehnologija plamenika osigurava optimalnu temperaturu vode za uklanjanje korova (do 98 °C).
Kompaktan dizajn nastavka za korov
  • Kompaktan oblik omogućuje rad i u uskom prostoru.
Specifikacije

Tehnički podaci

Priključni navoj EASY!Lock
Težina (kg) 2,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 3,5
Područja primjene
  • Učinkovito i komforno uklanjanje korova
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