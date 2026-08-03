Nema priključka za vodu? Nema problema! WT kolica za vodu od 12 litara osiguravaju da je voda uvijek dostupna gdje god je potrebno čišćenje - vani i okolo na parkiralištu u šumi nakon vožnje brdskim biciklom ili jednostavno čišćenje oko kuće bez potrebe za spajanjem na dovod vode. Dizajn kolica, s velikim kotačima i rastezljivom teleskopskom ručkom, čini spremnik za vodu savršenim dodatkom srednjetlačnom čistaču s baterijskim napajanjem OC 6-18, koji je dostupan zasebno. Prijenosno postolje kolica za vodu čini dolazak od A do B udobnim i ergonomskim. Spremnik za vodu može se napuniti kod kuće i zatim transportirati u automobilu. Nema potrebe da brinete o curenju zahvaljujući poklopcu s navojem.