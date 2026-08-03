WT 12l kolica za vodu

Uz spremnik za vodu i prijenosno postolje, kolica za vodu od 12 litara savršen su dodatak srednjetlačnom čistaču na baterije OC 6-18 koji je dostupan zasebno.

Nema priključka za vodu? Nema problema! WT kolica za vodu od 12 litara osiguravaju da je voda uvijek dostupna gdje god je potrebno čišćenje - vani i okolo na parkiralištu u šumi nakon vožnje brdskim biciklom ili jednostavno čišćenje oko kuće bez potrebe za spajanjem na dovod vode. Dizajn kolica, s velikim kotačima i rastezljivom teleskopskom ručkom, čini spremnik za vodu savršenim dodatkom srednjetlačnom čistaču s baterijskim napajanjem OC 6-18, koji je dostupan zasebno. Prijenosno postolje kolica za vodu čini dolazak od A do B udobnim i ergonomskim. Spremnik za vodu može se napuniti kod kuće i zatim transportirati u automobilu. Nema potrebe da brinete o curenju zahvaljujući poklopcu s navojem.

Značajke i prednosti
Samodostatno i mobilno čišćenje
  • Kolica za vodu od 12 litara za čišćenje u bilo koje vrijeme na bilo kojem mjestu, čak i bez priključka za vodu.
  • Jedan spremnik dovoljan je za čišćenje tri do pet jako zaprljanih bicikala ili nekoliko velikih predmeta kao što su vrtne stolice i stolice za kampiranje.
  • Spremnik za vodu može se jednostavno napuniti kod kuće. Dizajn otporan na curenje zahvaljujući čepu s navojem.
Ultra prenosiv s velikim kotačima i ergonomskom visinom ručke
  • Veliki kotači čine sigurnim i udobnim kretanje od A do B, bilo na neravnom tlu i vrtnim stazama ili uz stepenice i preko terasa.
  • Aluminijska teleskopska ručka može se izvući radi lakšeg transporta, a zatim gurnuti natrag kako bi se uštedio prostor prilikom skladištenja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja antracit
Težina (kg) 3,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 4,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 306 x 322 x 586
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