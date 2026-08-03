WT 12l kolica za vodu
Uz spremnik za vodu i prijenosno postolje, kolica za vodu od 12 litara savršen su dodatak srednjetlačnom čistaču na baterije OC 6-18 koji je dostupan zasebno.
Nema priključka za vodu? Nema problema! WT kolica za vodu od 12 litara osiguravaju da je voda uvijek dostupna gdje god je potrebno čišćenje - vani i okolo na parkiralištu u šumi nakon vožnje brdskim biciklom ili jednostavno čišćenje oko kuće bez potrebe za spajanjem na dovod vode. Dizajn kolica, s velikim kotačima i rastezljivom teleskopskom ručkom, čini spremnik za vodu savršenim dodatkom srednjetlačnom čistaču s baterijskim napajanjem OC 6-18, koji je dostupan zasebno. Prijenosno postolje kolica za vodu čini dolazak od A do B udobnim i ergonomskim. Spremnik za vodu može se napuniti kod kuće i zatim transportirati u automobilu. Nema potrebe da brinete o curenju zahvaljujući poklopcu s navojem.
Značajke i prednosti
Samodostatno i mobilno čišćenje
- Kolica za vodu od 12 litara za čišćenje u bilo koje vrijeme na bilo kojem mjestu, čak i bez priključka za vodu.
- Jedan spremnik dovoljan je za čišćenje tri do pet jako zaprljanih bicikala ili nekoliko velikih predmeta kao što su vrtne stolice i stolice za kampiranje.
- Spremnik za vodu može se jednostavno napuniti kod kuće. Dizajn otporan na curenje zahvaljujući čepu s navojem.
Ultra prenosiv s velikim kotačima i ergonomskom visinom ručke
- Veliki kotači čine sigurnim i udobnim kretanje od A do B, bilo na neravnom tlu i vrtnim stazama ili uz stepenice i preko terasa.
- Aluminijska teleskopska ručka može se izvući radi lakšeg transporta, a zatim gurnuti natrag kako bi se uštedio prostor prilikom skladištenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|antracit
|Težina (kg)
|3,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|4,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|306 x 322 x 586