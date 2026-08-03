WV 1 usisne trake (250mm)
Za zamjenu usisnih traka na baterijskom usisavaču WV 1. Za čistoću bez tragova na svim glatkim površinama- bez kapanja vode.
Usisne trake baterijskog Window Vac usisavača mogu se brzo i jednostavno zamijeniti i osiguravaju čistoću svih glatkih površina u svakom trenutku - bez kapanja vode.
Značajke i prednosti
Meka silikonska traka
- Čišćenje bez tragova.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|2
|Boja
|Crna
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|250 x 5 x 45
Područja primjene
- Glatke površine
- Prozori i staklene površine
- Ogledala
- Pločice
- Tuš kabina/kada
- Radne površine u kuhinji
- Kondenzacija
- Solarni energetski sustavi