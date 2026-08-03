WV 4-4, WV 6, WV 7 usisne trake (170 mm)
Za zamjenu noževa brisača (170 mm) na WV 4-4, WV 6 i WV 7 bežičnim usisivačima za prozore. Za rezultate čišćenja bez tragova.
Noževi brisača (170 mm) bežičnih usisivača za prozore WV 4-4, WV 6 i WV 7 mogu se brzo i jednostavno zamijeniti, osiguravajući sjaj bez tragova na svim glatkim površinama svaki put – i bez kapanja vode.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|2
|Boja
|Žuta boja
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|170 x 30 x 24
Područja primjene
- Prozori s prečkama
- Glatke površine
- Prozori i staklene površine
- Ogledala
- Pločice
- Tuš kabina/kada
- Radne površine u kuhinji
- Kondenzacija
- Solarni energetski sustavi