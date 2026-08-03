WV navlake za brisanje od mikrovlakana Indoor

Navlaka za brisanje od mikrovlakana Indoor s čičkom za optimalno uklanjanje nečistoće s bocom s raspršivačem WV-a na svim glatkim površinama.

Zahvaljujući sustavu čičaka, brisač od mikrovlakana moguće je sasvim jednostavno pričvrstiti na bocu s raspršivačem i zamijeniti.

Značajke i prednosti
Navlaka za brisanje od mikrovlakana
  • Za čiste prozore bez tragova brisanja
Pričvršćenje čičkom
  • Zahvaljujući pričvršćenju čičkom navlaku od mikrovlakana moguće je sasvim jednostavno i brzo zamijeniti.
Prikladno za WV komplet boca s raspršivačem Extra (2.633-129.0)
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Komad(a)) 2
Sastav vlakana tekstila 85 % poliester, 15 % poliamid
Boja bijela
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 70 x 275 x 30
Područja primjene
  • Prozori i staklene površine
  • Pločice
  • Ogledala
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