WV navlake za brisanje od mikrovlakana Indoor
Navlaka za brisanje od mikrovlakana Indoor s čičkom za optimalno uklanjanje nečistoće s bocom s raspršivačem WV-a na svim glatkim površinama.
Zahvaljujući sustavu čičaka, brisač od mikrovlakana moguće je sasvim jednostavno pričvrstiti na bocu s raspršivačem i zamijeniti.
Značajke i prednosti
Navlaka za brisanje od mikrovlakana
- Za čiste prozore bez tragova brisanja
Pričvršćenje čičkom
- Zahvaljujući pričvršćenju čičkom navlaku od mikrovlakana moguće je sasvim jednostavno i brzo zamijeniti.
Prikladno za WV komplet boca s raspršivačem Extra (2.633-129.0)
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|2
|Sastav vlakana tekstila
|85 % poliester, 15 % poliamid
|Boja
|bijela
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|70 x 275 x 30
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Prozori i staklene površine
- Pločice
- Ogledala