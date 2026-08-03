WV navlake za brisanje od mikrovlakana Outdoor
Idealno za vanjske prozore: navlaka za brisanje od mikrovlakana Outdoor s pričvršćenjem čičkom i s posebno puno abrazivnih vlakana. Uklj. strugalo za najtvrdokorniju nečistoću.
Navlaka za brisanje od mikrovlakana se zahvaljujući sustavu čičaka potpuno jednostavno pričvršćuje na bocu s raspršivačem i zamjenjuje. Budući da ima posebno puno abrazivnih vlakana, prikladna je prije svega za pranje vanjskih prozora. Priloženo strugalo za nečistoću omogućuje odstranjivanje čak i najtvrdokornije nečistoće s prozorskog stakla.
Značajke i prednosti
Navlaka za brisanje od mikrovlakana, za vanjsu upotrebu
- Za čiste prozore bez tragova brisanja
Pričvršćenje čičkom
- Zahvaljujući pričvršćenju čičkom navlaku od mikrovlakana moguće je sasvim jednostavno i brzo zamijeniti.
Strugalo za nečistoće
Prikladno za WV komplet boca s raspršivačem Extra (2.633-129.0)
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|2
|Sastav vlakana tekstila
|70 % poliester, 30 % poliamid
|Boja
|bijela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|70 x 275 x 30
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Prozori i staklene površine
- Pločice
- Ogledala
- Tvrdokorne nečistoće