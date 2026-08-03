Navlaka za brisanje od mikrovlakana se zahvaljujući sustavu čičaka potpuno jednostavno pričvršćuje na bocu s raspršivačem i zamjenjuje. Budući da ima posebno puno abrazivnih vlakana, prikladna je prije svega za pranje vanjskih prozora. Priloženo strugalo za nečistoću omogućuje odstranjivanje čak i najtvrdokornije nečistoće s prozorskog stakla.