WV navlake za brisanje od mikrovlakana Outdoor

Idealno za vanjske prozore: navlaka za brisanje od mikrovlakana Outdoor s pričvršćenjem čičkom i s posebno puno abrazivnih vlakana. Uklj. strugalo za najtvrdokorniju nečistoću.

Navlaka za brisanje od mikrovlakana se zahvaljujući sustavu čičaka potpuno jednostavno pričvršćuje na bocu s raspršivačem i zamjenjuje. Budući da ima posebno puno abrazivnih vlakana, prikladna je prije svega za pranje vanjskih prozora. Priloženo strugalo za nečistoću omogućuje odstranjivanje čak i najtvrdokornije nečistoće s prozorskog stakla.

Značajke i prednosti
Navlaka za brisanje od mikrovlakana, za vanjsu upotrebu
  • Za čiste prozore bez tragova brisanja
Pričvršćenje čičkom
  • Zahvaljujući pričvršćenju čičkom navlaku od mikrovlakana moguće je sasvim jednostavno i brzo zamijeniti.
Strugalo za nečistoće
Prikladno za WV komplet boca s raspršivačem Extra (2.633-129.0)
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Komad(a)) 2
Sastav vlakana tekstila 70 % poliester, 30 % poliamid
Boja bijela
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 70 x 275 x 30
Područja primjene
  • Prozori i staklene površine
  • Pločice
  • Ogledala
  • Tvrdokorne nečistoće
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Created with AI (artificial intelligence)

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