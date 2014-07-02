WV2 / WV 5 usisne trake 280 mm
Za zamjenu usisnih traka na baterijskim usisavačima za prozore WV 50, WV 75, WV 2 i WV 5. Za čistoću bez tragova na svim glatkim površinama- bez kapanja vode.
Jednostavno promijenite usisne trake (280 milimetara), i baterijski Window Vac ponovno čisti sve glatke površine bez tragova - bez kapanja vode.
Značajke i prednosti
Meka silikonska traka
- Čišćenje bez tragova.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|2
|Boja
|Crna
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|280 x 5 x 45
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Glatke površine
- Prozori i staklene površine
- Ogledala
- Pločice
- Tuš kabina/kada
- Radne površine u kuhinji
- Kondenzacija
- Solarni energetski sustavi