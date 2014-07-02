WV2 / WV 5 usisne trake, uske, 170 mm
Za zamjenu usisnih traka na baterijskim usisavačima za prozore WV 50, WV 75, WV 2, WV 5 i WV 10. Za čistoću bez tragova na svim glatkim površinama- bez kapanja vode.
Usisne trake (170 milimetara) baterijskog Window Vac usisavača mogu se brzo i jednostavno zamijeniti i osiguravaju čistoću svih glatkih površina u svakom trenutku - bez kapanja vode.
Značajke i prednosti
Meka silikonska traka
- Čišćenje bez tragova.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|2
|Boja
|Crna
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|170 x 42 x 5
Područja primjene
- Prozori s prečkama
- Glatke površine
- Prozori i staklene površine
- Ogledala
- Pločice
- Tuš kabina/kada
- Radne površine u kuhinji
- Kondenzacija
- Solarni energetski sustavi