XH 10 produžno crijevo

Produžetak visokotl. crijeva za veću fleksibilnost. Robusno kvalitetno crijevo 10 m, DN 8. Ojačano tekst. pletivom, sa zašt. od prelamanja i mesing priklj. Za uređaje proizvedene prije 2010.

Produžetak visokotlačnog crijeva dužine 10 metara osigurava veću fleksibilnost i povećava radijus djelovanja visokotlačnog čistača. Jednostavno priključiti između uređaja i visokotlačnog crijeva i već se bolje radi. Robusno kvalitetno crijevo DN 8 ojačano je tekstilnim pletivom te ima zaštitu od prelamanja crijeva kao i stabilni priključak od mesinga za veću dugotrajnost. Produžno crijevo izdržava tlak do 160 bara te je konstruirano za temperature do 60 °C. Produžno crijevo se svakako može također koristiti i u kombinaciji sa sredstvima za čišćenje. Prikladno za sve Kärcher Consumer visokotlačne čistače klase K 2–7 proizvedene prije 2010. godine.

Značajke i prednosti
Produžno crijevo 10 m
  • Povećanje radijusa djelovanja, veća fleksibilnost.
Kvalitetno crijevo DN 8 ojačan tekstilnim pletivom
  • Dugotrajnost.
Zaštita od savijanja
  • Zaštita crijeva od savijanja.
Priključak od mesinga
  • Dugotrajnost i visoka kvaliteta.
Specifikacije

Tehnički podaci

Temperatura (°C) maks. 60
Maks. tlak (bar) 180
Dužina (m) 10
Boja Crna
Težina (kg) 1,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 240 x 240 x 85
