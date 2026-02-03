XH 10 produžno crijevo
Produžetak visokotl. crijeva za veću fleksibilnost. Robusno kvalitetno crijevo 10 m, DN 8. Ojačano tekst. pletivom, sa zašt. od prelamanja i mesing priklj. Za uređaje proizvedene prije 2010.
Produžetak visokotlačnog crijeva dužine 10 metara osigurava veću fleksibilnost i povećava radijus djelovanja visokotlačnog čistača. Jednostavno priključiti između uređaja i visokotlačnog crijeva i već se bolje radi. Robusno kvalitetno crijevo DN 8 ojačano je tekstilnim pletivom te ima zaštitu od prelamanja crijeva kao i stabilni priključak od mesinga za veću dugotrajnost. Produžno crijevo izdržava tlak do 160 bara te je konstruirano za temperature do 60 °C. Produžno crijevo se svakako može također koristiti i u kombinaciji sa sredstvima za čišćenje. Prikladno za sve Kärcher Consumer visokotlačne čistače klase K 2–7 proizvedene prije 2010. godine.
Značajke i prednosti
Produžno crijevo 10 m
- Povećanje radijusa djelovanja, veća fleksibilnost.
Kvalitetno crijevo DN 8 ojačan tekstilnim pletivom
- Dugotrajnost.
Zaštita od savijanja
- Zaštita crijeva od savijanja.
Priključak od mesinga
- Dugotrajnost i visoka kvaliteta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Temperatura (°C)
|maks. 60
|Maks. tlak (bar)
|180
|Dužina (m)
|10
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|1,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|240 x 240 x 85