Produžetak visokotlačnog crijeva dužine 10 metara osigurava veću fleksibilnost i povećava radijus djelovanja visokotlačnog čistača. Jednostavno priključiti između uređaja i visokotlačnog crijeva i već se bolje radi. Robusno kvalitetno crijevo DN 8 ojačano je tekstilnim pletivom te ima zaštitu od prelamanja crijeva kao i stabilni priključak od mesinga za veću dugotrajnost. Produžno crijevo izdržava tlak do 160 bara te je konstruirano za temperature do 60 °C. Produžno crijevo se svakako može također koristiti i u kombinaciji sa sredstvima za čišćenje. Prikladno za sve Kärcher Consumer visokotlačne čistače klase K 2–7 proizvedene prije 2010. godine.