XH 10, produžno crijevo
Produžno visokotl. crijevo za veću fleksibilnost. Robusno kvalitetno crijevo DN 8 duž. 10 m. Ojačano tekst. pletivom, sa zašt. od savijanja i priklj. od mesinga. Za uređ. proizv. prije 2010.
Produžno visokotlačno crijevo dužine 10 metara osigurava veću fleksibilnost i povećava radijus djelovanja visokotlačnog čistača. Jednostavno se priključuje između uređaja i visokotlačnog crijeva i već sve radi bolje. Robusno kvalitetno crijevo DN 8 ojačano je tekstilnim pletivom te ima zaštitu od savijanja crijeva kao i stabilni priključak od mesinga za dugotrajnost. Produžno crijevo izdržava tlak do 160 bara te je kosntruirano za temperature do 60 °C. Produžno crijevo se također može koristiti i sa sredstvima za čišćenje. Prikladno za sve Kärcher Consumer viskotlačne čistače klase K 2–7 proizvedene prije 2010. godine.
Značajke i prednosti
Produžno crijevo 10 m
- Povećanje radijusa djelovanja, veća fleksibilnost.
Kvalitetno crijevo DN 8 ojačan tekstilnim pletivom
- Dugotrajnost.
Zaštita od savijanja
- Zaštita crijeva od savijanja.
Priključak od mesinga
- Dugotrajnost i visoka kvaliteta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Dužina (m)
|10
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|1,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|240 x 240 x 85