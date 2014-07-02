XH 10 QR, produžno crijevo Quick Connect, gumeno

Gumeno produžno visokotl. crijevo za veću fleksibilnost. Kvalitetno crijevo dužine 10 m s čeličnim umetkom za dulju trajnost. Za uređaje K3 - K7 proizvedene od 2008. s Quick Connect priklj.

Gumeno produžno visokotlačno crijevo za pištolj "Best" s Quick Connect priključkom. Produžno gumeno visokotlačno crijevo dužine 10 metara osigurava veću fleksibilnost i povećava radijus djelovanja visokotlačnog čistača. Jednostavno priključiti između Quick Connect pištolja i starog viskotlačnog crijeva i već se lakše radi. Kvalitetno gumeno crijevo s čeličnim umetkom odlikuje se robusnošću i jamči dug životni vijek. Produžno crijevo izdržava tlak do 160 bara te je kosntruirano za temperature do 80 °C. Produžno crijevo se također može koristiti i sa sredstvima za čišćenje. Prikladno za sve Kärcher Consumer viskotlačne čistače klase K 3 – K 7 proizvedene od 2008. godine, kod kojih se crijevo pričvršćuje na pištolj pomoću brze spojke (Quick Connect priključak).

Značajke i prednosti
Produžno crijevo 10 m
  • Povećanje radijusa djelovanja, veća fleksibilnost.
Gumeno crijevo s čeličnim umetkom
  • Dugotrajnost i visoka kvaliteta.
Quick Connect priključak
  • Sustav brze spojke za jednostavno spajanje pištolja i visokotlačnog crijeva.
Specifikacije

Tehnički podaci

Temperatura (°C) maks. 60
Maks. tlak (bar) 180
Dužina (m) 10
Boja Crna
Težina (kg) 2,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 2,7
Dimenzije (d × š × v) (mm) 240 x 240 x 115
