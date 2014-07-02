XH 10 QR, produžno crijevo Quick Connect, gumeno
Gumeno produžno visokotl. crijevo za veću fleksibilnost. Kvalitetno crijevo dužine 10 m s čeličnim umetkom za dulju trajnost. Za uređaje K3 - K7 proizvedene od 2008. s Quick Connect priklj.
Gumeno produžno visokotlačno crijevo za pištolj "Best" s Quick Connect priključkom. Produžno gumeno visokotlačno crijevo dužine 10 metara osigurava veću fleksibilnost i povećava radijus djelovanja visokotlačnog čistača. Jednostavno priključiti između Quick Connect pištolja i starog viskotlačnog crijeva i već se lakše radi. Kvalitetno gumeno crijevo s čeličnim umetkom odlikuje se robusnošću i jamči dug životni vijek. Produžno crijevo izdržava tlak do 160 bara te je kosntruirano za temperature do 80 °C. Produžno crijevo se također može koristiti i sa sredstvima za čišćenje. Prikladno za sve Kärcher Consumer viskotlačne čistače klase K 3 – K 7 proizvedene od 2008. godine, kod kojih se crijevo pričvršćuje na pištolj pomoću brze spojke (Quick Connect priključak).
Značajke i prednosti
Produžno crijevo 10 m
- Povećanje radijusa djelovanja, veća fleksibilnost.
Gumeno crijevo s čeličnim umetkom
- Dugotrajnost i visoka kvaliteta.
Quick Connect priključak
- Sustav brze spojke za jednostavno spajanje pištolja i visokotlačnog crijeva.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Temperatura (°C)
|maks. 60
|Maks. tlak (bar)
|180
|Dužina (m)
|10
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|2,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|2,7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|240 x 240 x 115
Kompatibilni uređaji
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic (Car&Home)
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G *EU
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Silent
- K 490M-PL-FLEX*EU
- K 490M-PL.-F.S.*EUR
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
- K 7 Full Contol Plus
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion