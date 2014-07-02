XH 10 R, gumeno produžno crijevo
Gumeno produžno visokotlačno crijevo za veću fleksibilnost. Visokokvalitetno gumeno crijevo dužine 10 m s čeličnim umetkom za veću dugotrajnost. Temperatura: do 80 °C. Tlak: do 160 bar.
Gumeno produžno crijevo dužine 10 metara osigurava veću fleksibilnost i povećava radijus djelovanja visokotlačnog čistača. Jednostavno priključiti između uređaja i visokotlačnog crijeva i već se lakše radi. Visokokvalitetno gumeno crijevo s čeličnim umetkom odlikuje se robusnošću te jamči dugotrajnost. Produžno crijevo izdržava tlak do 160 bara te je konstruirano za temperature do 80 °C. Produžno crijevo se svakako može također koristiti i u kombinaciji sa sredstvima za čišćenje. Prikladno za sve Kärcher Consumer visokotlačne čistače klase K 2–8.
Značajke i prednosti
Produžno crijevo 10 m
- Povećanje radijusa djelovanja, veća fleksibilnost.
Gumeno crijevo s čeličnim umetkom
- Dugotrajnost i visoka kvaliteta.
Zaštita od savijanja
- Zaštita crijeva od savijanja.
Priključak od mesinga
- Dugotrajnost i visoka kvaliteta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Dužina (m)
|10
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|2,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|2,7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|240 x 240 x 110