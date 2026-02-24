XK 6 Q Quick Connect nastavak za crijevo

Produžno visokotl. crijevo za veću fleksibilnost. Robusno i kvalitetno DN 8 crijevo dužine 6 m osigurava dugotrajnost. Za serije K 2 do K 7 proizvedene od 2008. s Quick Connect priključkom.

Produžno visokotlačno crijevo za pištolj "Best" s Quick Connect priključkom. Produžno visokotlačno crijevo dužine 6 metara osigurava veću fleksibilnost i povećava radijus djelovanja visokotlačnog čistača. Jednostavno priključiti između Quick Connect priključka i visokotlačnog crijeva. Robusno i kvalitetno DN8 crijevo ojačano s tekstilnim pletivom sa zaštitom od savijanja i priključkom od mesinga garantira dugotrajnost. Produžno crijevo izdržava tlak do 180 bara te je konstruirano za temperature do 60 °C. Produžno crijevo se također može koristiti i s kemijskim sredstvima za čišćenje. Prikladno za sve Kärcher visokotlačne čistače klase K 2 do K 7.

Značajke i prednosti
Produžno crijevo 6 m
  • Povećanje radijusa djelovanja, veća fleksibilnost.
Quick Connect priključak
  • Sustav brze spojke za jednostavno spajanje pištolja i visokotlačnog crijeva.
Specifikacije

Tehnički podaci

Temperatura (°C) maks. 60
Maks. tlak (bar) 180
Dužina (m) 6
Boja Crna
Težina (kg) 0,8
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 245 x 245 x 55
Kompatibilni uređaji
