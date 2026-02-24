XK 6 Q Quick Connect nastavak za crijevo
Produžno visokotl. crijevo za veću fleksibilnost. Robusno i kvalitetno DN 8 crijevo dužine 6 m osigurava dugotrajnost. Za serije K 2 do K 7 proizvedene od 2008. s Quick Connect priključkom.
Produžno visokotlačno crijevo za pištolj "Best" s Quick Connect priključkom. Produžno visokotlačno crijevo dužine 6 metara osigurava veću fleksibilnost i povećava radijus djelovanja visokotlačnog čistača. Jednostavno priključiti između Quick Connect priključka i visokotlačnog crijeva. Robusno i kvalitetno DN8 crijevo ojačano s tekstilnim pletivom sa zaštitom od savijanja i priključkom od mesinga garantira dugotrajnost. Produžno crijevo izdržava tlak do 180 bara te je konstruirano za temperature do 60 °C. Produžno crijevo se također može koristiti i s kemijskim sredstvima za čišćenje. Prikladno za sve Kärcher visokotlačne čistače klase K 2 do K 7.
Značajke i prednosti
Produžno crijevo 6 m
- Povećanje radijusa djelovanja, veća fleksibilnost.
Quick Connect priključak
- Sustav brze spojke za jednostavno spajanje pištolja i visokotlačnog crijeva.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Temperatura (°C)
|maks. 60
|Maks. tlak (bar)
|180
|Dužina (m)
|6
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|245 x 245 x 55
Kompatibilni uređaji
- G 4.10 M
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Premium Car & Home T150 *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2.400
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic (Car&Home)
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G *EU
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Silent
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact AntiTwist Flex Home
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 7
- K 7 Full Contol Plus
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- KHD 4-2 T250 *AT