XXL četka za pukotine posebno je koristan dodatak za čišćenje parom. Prethodno dugotrajan proces ribanja fuga od cementnih pločica sada je s ovom četkom olakšan nego ikada. Jednostavno pričvrstite četku na produžne cijevi tako da se može udobno koristiti dok stojite. Fleksibilni zglob četke osigurava udobnost i pri korištenju na podu i na zidovima. Para se brzo i ravnomjerno raspoređuje po četki i dolazi čak do područja koja su inače teško dostupna. Veličina četke za pukotine i raspored čekinja u nizu odabrani su tako da se što veća površina može očistiti u najkraćem mogućem vremenu. Omogućuje neusporedivo brzo i jednostavno čišćenje – sve bez ikakvih kemikalija. Ako se čekinje u bilo kojem trenutku istroše, cijela traka četke može se lako zamijeniti.