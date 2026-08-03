XXL četka za pukotine

Lako i učinkovito čišćenje pukotina, sve bez kemikalija. Velika XXL četka za pukotine sa svojim fleksibilnim spojem savršeno je rješenje za čišćenje raznih fuga na pločicama.

XXL četka za pukotine posebno je koristan dodatak za čišćenje parom. Prethodno dugotrajan proces ribanja fuga od cementnih pločica sada je s ovom četkom olakšan nego ikada. Jednostavno pričvrstite četku na produžne cijevi tako da se može udobno koristiti dok stojite. Fleksibilni zglob četke osigurava udobnost i pri korištenju na podu i na zidovima. Para se brzo i ravnomjerno raspoređuje po četki i dolazi čak do područja koja su inače teško dostupna. Veličina četke za pukotine i raspored čekinja u nizu odabrani su tako da se što veća površina može očistiti u najkraćem mogućem vremenu. Omogućuje neusporedivo brzo i jednostavno čišćenje – sve bez ikakvih kemikalija. Ako se čekinje u bilo kojem trenutku istroše, cijela traka četke može se lako zamijeniti.

Značajke i prednosti
XXL četka za pukotine: Raspored čekinja
Raspored čekinja
Raspored čekinja u nizu omogućuje precizno i učinkovito čišćenje pukotina. XXL četka za pukotine čisti pukotine brzo i učinkovito i čak skuplja prljavštinu koja se nakupila u dubokim područjima. Pukotine u kupaonicama i kuhinjama ponovno izgledaju kao nove.
XXL četka za pukotine: Manevarski zglob
Manevarski zglob
Fleksibilni zglob XXL četke za pukotine osigurava lako i bez napora čišćenje pukotina iz različitih položaja i kutova. Korištenje s produžnim cijevima našeg parnog čistača vrlo je praktično u usporedbi s ručnim čišćenjem pukotina. Sve se to može jednostavno učiniti stojeći.
XXL četka za pukotine: Visokokvalitetni materijal čekinja
Visokokvalitetni materijal čekinja
Dugi vijek trajanja zahvaljujući čekinjama koje se iznimno lako troše. Može se koristiti na cementnim spojevima, ne može se koristiti na silikonskim brtvama.
Zamjenjiva traka s četkom
  • Kada se dlake istroše, cijeli red četkica može se jednostavno izvući i zamijeniti novima.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 156 x 39 x 217
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Područja primjene
  • Teško dostupna mjesta (kutovi, fuge, procjepi itd.)
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