Posebno dizajniran Y-priključak omogućuje spajanje 2 crijeva za komprimirani zrak malog poprečnog presjeka izravno na Kärcher sustave za pjeskarenje suhim ledom s inovativnim postupkom Liquid-to-Pellet. Dodatak koji se jednostavno postavlja dovodi do povećanja količine komprimiranog zraka za opskrbu Ice Blastera i time izravnog povećanja učinka čišćenja.