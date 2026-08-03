Y-priključak, komprimirani zrak
Specijalni Y-priključak za spajanje 2 crijeva za komprimirani zrak malog presjeka na mlaznice za suhi led.
Posebno dizajniran Y-priključak omogućuje spajanje 2 crijeva za komprimirani zrak malog poprečnog presjeka izravno na Kärcher sustave za pjeskarenje suhim ledom s inovativnim postupkom Liquid-to-Pellet. Dodatak koji se jednostavno postavlja dovodi do povećanja količine komprimiranog zraka za opskrbu Ice Blastera i time izravnog povećanja učinka čišćenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|106 x 100 x 27