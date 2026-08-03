Zahvaljujući svojim antistatičkim svojstvima, zakrivljena plastična cijev DN 35 smanjuje elektrostatički naboj tijekom usisavanja, dok integrirani regulator protoka zraka smanjuje sile klizanja prilikom čišćenja podnih obloga s visokim dlačicama ili vrlo gustih tekstilnih obloga. Savijanje je ergonomski optimalno i stoga je vrlo udobno u ruci. Ima spojnicu 2.0 i stoga općenito osigurava kompatibilnost sa suhim usisavačima proizvedenim nakon 2017. Kraj pribora također ima konusni priključak, koji se može koristiti za spajanje usisne cijevi ili usisnih mlaznica.