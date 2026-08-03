Zakrivljena cijev

Antistatička, ergonomska ciejev s regulatorom protoka zraka veličine DN 35 za usisavače za suho pranje. Opremljen spojkom 2.0 na kraju crijeva i konusnim priključkom na kraju pribora.

Zahvaljujući svojim antistatičkim svojstvima, zakrivljena plastična cijev DN 35 smanjuje elektrostatički naboj tijekom usisavanja, dok integrirani regulator protoka zraka smanjuje sile klizanja prilikom čišćenja podnih obloga s visokim dlačicama ili vrlo gustih tekstilnih obloga. Savijanje je ergonomski optimalno i stoga je vrlo udobno u ruci. Ima spojnicu 2.0 i stoga općenito osigurava kompatibilnost sa suhim usisavačima proizvedenim nakon 2017. Kraj pribora također ima konusni priključak, koji se može koristiti za spajanje usisne cijevi ili usisnih mlaznica.

Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Komad(a)) 1
Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Materijal Plastika
Izvedba Antistatična
Priključak na kraju pribora Konus
Priključak na usisno crijevo¹⁾ Spojnica 2.0
Boja antracit
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 285 x 90 x 52
Videos
Pronađi rezervne dijelove

Pronađite rezervne dijelove i dijagrame za svoju Kärcher opremu za čišćenje. Odaberite "Pronađi rezervne dijelove" za početak pretraživanja ili se obratite svom ovlaštenom Kärcher prodavaču ili partneru.

Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH