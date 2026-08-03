Zakrivljena cijev
Antistatička, ergonomska ciejev s regulatorom protoka zraka veličine DN 35 za usisavače za suho pranje. Opremljen spojkom 2.0 na kraju crijeva i konusnim priključkom na kraju pribora.
Zahvaljujući svojim antistatičkim svojstvima, zakrivljena plastična cijev DN 35 smanjuje elektrostatički naboj tijekom usisavanja, dok integrirani regulator protoka zraka smanjuje sile klizanja prilikom čišćenja podnih obloga s visokim dlačicama ili vrlo gustih tekstilnih obloga. Savijanje je ergonomski optimalno i stoga je vrlo udobno u ruci. Ima spojnicu 2.0 i stoga općenito osigurava kompatibilnost sa suhim usisavačima proizvedenim nakon 2017. Kraj pribora također ima konusni priključak, koji se može koristiti za spajanje usisne cijevi ili usisnih mlaznica.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|1
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Materijal
|Plastika
|Izvedba
|Antistatična
|Priključak na kraju pribora
|Konus
|Priključak na usisno crijevo¹⁾
|Spojnica 2.0
|Boja
|antracit
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|285 x 90 x 52
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