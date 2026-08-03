Zakrivljena cijev Adv
Ergonomski zakrivljena plastična cijevDN 35 za mokre i suhe usisavače. Opremljen spojkom 2.0 na kraju crijeva i konusnim priključkom na kraju pribora.
Zahvaljujući ergonomskom dizajnu, zakrivljena plastična cijev DN 35 za mokro i suho usisavače savršeno udobno leži u vašoj ruci prilikom usisavanja. Prikladan je za korištenje s usisnim crijevima s priključkom clip 2.0, koji su općenito kompatibilni s usisavačima proizvedenim od 2017. nadalje. Kraj pribora također ima konusni priključak, koji se može koristiti za spajanje usisne cijevi ili usisnih mlaznica.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|1
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Materijal
|Plastika
|Priključak na kraju pribora
|Konus
|Priključak na usisno crijevo¹⁾
|Spojnica 2.0
|Boja
|antracit
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|180 x 60 x 60