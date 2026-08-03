Zakrivljena cijev Adv

Ergonomski zakrivljena plastična cijevDN 35 za mokre i suhe usisavače. Opremljen spojkom 2.0 na kraju crijeva i konusnim priključkom na kraju pribora.

Zahvaljujući ergonomskom dizajnu, zakrivljena plastična cijev DN 35 za mokro i suho usisavače savršeno udobno leži u vašoj ruci prilikom usisavanja. Prikladan je za korištenje s usisnim crijevima s priključkom clip 2.0, koji su općenito kompatibilni s usisavačima proizvedenim od 2017. nadalje. Kraj pribora također ima konusni priključak, koji se može koristiti za spajanje usisne cijevi ili usisnih mlaznica.

Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Komad(a)) 1
Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Materijal Plastika
Priključak na kraju pribora Konus
Priključak na usisno crijevo¹⁾ Spojnica 2.0
Boja antracit
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 180 x 60 x 60
Videos
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH