Zahvaljujući ergonomskom dizajnu, zakrivljena plastična cijev DN 35 za mokro i suho usisavače savršeno udobno leži u vašoj ruci prilikom usisavanja. Prikladan je za korištenje s usisnim crijevima s priključkom clip 2.0, koji su općenito kompatibilni s usisavačima proizvedenim od 2017. nadalje. Kraj pribora također ima konusni priključak, koji se može koristiti za spajanje usisne cijevi ili usisnih mlaznica.