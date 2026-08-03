Za udobno usisavanje, posebno kada postoji visoka razina fine prašine: električno vodljiva, vrlo ergonomska plastična cijev DN 35 za mokre i suhe usisavače. Luk je prikladan za korištenje s usisnim crijevima sa spojnicom 2.0, koja su općenito kompatibilna s usisavačima koji se proizvode od 2017. nadalje. Kraj pribora također ima konusni priključak, koji se može koristiti za spajanje usisne cijevi ili usisnih mlaznica.