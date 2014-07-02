Zahvaljujući svojim antistatičkim svojstvima, zarkivljena plastična cijev DN 32 smanjuje elektrostatički naboj tijekom usisavanja, dok integrirani regulator protoka zraka smanjuje sile klizanja prilikom čišćenja podnih obloga s visokim dlačicama ili vrlo gustih tekstilnih obloga. Krivo ima priključak kopče 1.0 na kraju crijeva i time općenito osigurava kompatibilnost s mokrim i suhim usisavačima proizvedenim do 2016. Kraj pribora također ima konusni priključak, koji se može koristiti za spajanje usisne cijevi ili usisnih mlaznica.