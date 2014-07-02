Zakrivljena cijev, plastika
DN 32 antistatička zakrivljena plastična cijev s regulatorom protoka zraka za suhe usisavače te mokro i suhe usisavače. Priključak 1.0 na kraju crijeva, konusni priključak na kraju pribora.
Zahvaljujući svojim antistatičkim svojstvima, zarkivljena plastična cijev DN 32 smanjuje elektrostatički naboj tijekom usisavanja, dok integrirani regulator protoka zraka smanjuje sile klizanja prilikom čišćenja podnih obloga s visokim dlačicama ili vrlo gustih tekstilnih obloga. Krivo ima priključak kopče 1.0 na kraju crijeva i time općenito osigurava kompatibilnost s mokrim i suhim usisavačima proizvedenim do 2016. Kraj pribora također ima konusni priključak, koji se može koristiti za spajanje usisne cijevi ili usisnih mlaznica.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|1
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 32
|Materijal
|Plastika
|Izvedba
|Antistatična
|Priključak na kraju pribora
|Konus
|Priključak na usisno crijevo¹⁾
|Spojnica 1.0
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|290 x 75 x 50