Zakrivljena cijev, plastika
Zakrivljena plastična cijev (DN 35) sa sustavom kopči C-35. Za sve industrijske, jednomotorne verzije modela iz serije NT 361 do NT 611 Eco (osim NT Eco M i NT Eco H).
Zarkivljena plastična DN 35 cijev za korištenje s mokrim i suhim usisavačima s usisnim crijevima opremljenim spojnicom 1.0 i stoga općenito kompatibilnim s usisavačima proizvedenim do 2016. Dodatni kraj također ima konusni priključak, koji se može koristiti za spajanje usisnog cijevi ili usisne mlaznice.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|1
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Materijal
|Plastika
|Priključak na kraju pribora
|Konus
|Priključak na usisno crijevo¹⁾
|Spojnica 1.0
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|245 x 70 x 50