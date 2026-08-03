Zarkivljena plastična DN 35 cijev za korištenje s mokrim i suhim usisavačima s usisnim crijevima opremljenim spojnicom 1.0 i stoga općenito kompatibilnim s usisavačima proizvedenim do 2016. Dodatni kraj također ima konusni priključak, koji se može koristiti za spajanje usisnog cijevi ili usisne mlaznice.