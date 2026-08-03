Zakrivljena cijev, plastika

Zakrivljena plastična cijev (DN 35) sa sustavom kopči C-35. Za sve industrijske, jednomotorne verzije modela iz serije NT 361 do NT 611 Eco (osim NT Eco M i NT Eco H).

Zarkivljena plastična DN 35 cijev za korištenje s mokrim i suhim usisavačima s usisnim crijevima opremljenim spojnicom 1.0 i stoga općenito kompatibilnim s usisavačima proizvedenim do 2016. Dodatni kraj također ima konusni priključak, koji se može koristiti za spajanje usisnog cijevi ili usisne mlaznice.

Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Komad(a)) 1
Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Materijal Plastika
Priključak na kraju pribora Konus
Priključak na usisno crijevo¹⁾ Spojnica 1.0
Boja Crna
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 245 x 70 x 50
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